Протестующие у офиса Зеленского убрали палатки

Участники протестной акции у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве закончили митинг и освободили площадь, сообщает агентство «Украинские новости».

Отмечается, что участники акции остались довольны результатами встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru»), так как в ходе переговоров глава Украины «ну пересек черту».

Ранее стало известно, что в ночь перед саммитом в «нормандском формате» у офиса президента проходила акция протеста, митингующие призывали Зеленского не допускать «капитулянтских решений» и «не сдавать национальные интересы».

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