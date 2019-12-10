31 декабря объявили выходным в Ленинградской области
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Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.
По словам Дрозденко, было принято решение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря.
Ранее стало известно, что 31 декабря станет выходным днем для жителей Псковской области, Крыма, Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Кировской области.
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