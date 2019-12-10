31 декабря объявили выходным в Ленинградской области

close
Depositphotos

Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам Дрозденко, было принято решение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря.

Ранее стало известно, что 31 декабря станет выходным днем для жителей Псковской области, Крыма, Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Кировской области.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Псковской области объявили 31 декабря выходным для госслужащих

В Крыму 31 декабря сделали выходным днем

На Ставрополье 31 декабря сделали выходным днем