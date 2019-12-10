Почти 80 террористических ячеек ликвидировано в России за 2019 год

Спецслужбы выявили 78 террористических ячеек на территории России за 2019 год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Федеральной службы безопасности (ФСБ), председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) Александра Бортникова.

По заявлению Бортникова, сотрудники спецслужб пресекли деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, которые планировали совершение преступлений террористической направленности.

Также глава ФСБ отметил, что активность подобных ячеек была зафиксирована во всех федеральных округах.

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