Школу в Югре эвакуировали из-за шуточного сообщения о минировании от ребенка

Из одной из школ Нижневартовска (ХМАО) эвакуировали около 120 человек после сообщений о «бомбе». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, 9 декабря в единую дежурно-диспетчерскую службу Нижневартовска позвонил ребенок и заявил, что в школе №11 «обнаружена бомба». На место инцидента тут же прибыли оперативники.

Позже выяснилось, что звонок осуществил ученик школы 2008 года рождения с целью пошутить.

Известно, что несовершеннолетнего злоумышленника поставят на учет в полицию из-за содеянного.

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