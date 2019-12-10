Два человека отравились газом при крупном пожаре в Баку
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Крупный пожар бушует в торговом центре в Бинагадинском районе Баку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.
По последней информации, возгорание произошло в отделе стройматериалов, после чего огонь распространился на другие помещения торгового центра. К тушению пожара привлечены три вертолета МЧС.
По данным министерства здравоохранения Азербайджана, к месту происшествия привлечены пять бригад скорой помощи.
Сообщается, что два человека были доставлены в Отделение токсикологии Клинического медицинского центра с диагнозом «отравление угарным газом».
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