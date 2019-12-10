Два человека отравились газом при крупном пожаре в Баку

Крупный пожар бушует в торговом центре в Бинагадинском районе Баку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

По последней информации, возгорание произошло в отделе стройматериалов, после чего огонь распространился на другие помещения торгового центра. К тушению пожара привлечены три вертолета МЧС.

По данным министерства здравоохранения Азербайджана, к месту происшествия привлечены пять бригад скорой помощи.

Сообщается, что два человека были доставлены в Отделение токсикологии Клинического медицинского центра с диагнозом «отравление угарным газом».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 40 человек погибли при пожаре на фабрике в Дели

— Число погибших в одесском колледже при пожаре возросло до 10

— Пожар произошел в одном из крупнейших ТЦ в Биробиджане