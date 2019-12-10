СК возбудил дело после гибели младенца в Волгоградской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели 11-месячного мальчика в Суровикино в Волгоградской области. Об этом сообщает на сайте СК.

Как отмечается, тело ребенка обнаружили 8 декабря на улице возле дома. По данным судмедэкспертов, он умер от переохлаждения.

Мать погибшего рассказала, что накануне находилась в компании двух приятелей, все трое употребляли алкогольные напитки. Гости покинули дом около 6 утра. По словам женщины, все это время ребенок находился в доме, когда она проснулась спустя несколько часов, мальчик лежал и на улице и уже был мертв.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Известно также, что две старшие дочки подозреваемой, 3 и 7 лет, направлены в лечебное учреждение, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мешала веселиться: как бийчанка погубила новорожденную

— В США годовалый мальчик вернулся за щенком в горящий дом и погиб

— Задержаны подозреваемые в убийстве ребенка при обстреле автомобиля депутата в Киеве