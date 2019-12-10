Мужчина пытался застрелить главу сельсовета в Нижегородской области

Житель Нижегородской области был арестован на два месяца за покушение на убийство главы Шеманихинского сельского совета, сообщается на сайте Краснобаковского районного суда.

По версии следствия, подозреваемый пришел в кабинет главы сельсовета и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ему пистолетом. Глава сельской администрации оказал сопротивление и сумел отобрать у злоумышленника оружие, в процессе борьбы произошел выстрел.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 54-летнего мужчину. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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