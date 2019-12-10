В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, девушки с огнестрельными ранениями были найдены на склоне горы Уктус в Екатеринбурге 26 августа 2018 года. Одна из них была уже мертва, другая скончалась в больнице спустя несколько дней.

В октябре 2019 года матери жертв пожаловались на то, что следствие слишком тянется. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал выяснить все обстоятельства убийства в течение месяца. Свердловская полиция объявила вознаграждение в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет установить личность убийцы.

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