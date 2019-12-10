В Красноярском крае сняли введенный после прорыва дамбы режим ЧС
В Красноярском Крае снят режим ЧС, который был введен после прорыва дамбы в Курагинском районе в октябре текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, в зоне происшествия завершены все необходимые мероприятия.
Снятие режима также поддержали члены регионального правительства.
Однако в муниципальном образовании режим ЧС по-прежнему действует.
19 октября разрушилась дамба технического водоема золотодобывающей артели ООО «Сисим» в районе поселка Щетинкино Красноярского края. В результате трагедии погибли 17 человек.
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