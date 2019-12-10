Странное голубое свечение в небе заметили на Алтае

Жители Алтайского края наблюдали яркую голубую вспышку в небе, сообщает информационный портал Алтайская правда.

Отмечается, что странное явление было замечено вечером 8 декабря. Его можно было увидеть в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Алейске и других населенных пунктах региона. Кроме того, жители Горно-Алтайска также наблюдали вспышку.

По данным сообщества любителей астрономии, явление могло быть вызвано вхождением в атмосферу Земли метеороида диаметром 0,5-1 м.

Согласно заявлениям некоторых очевидцев, за вспышкой последовал звуковой удар.

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