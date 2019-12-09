В Москве электрички в одно время сбили насмерть двух людей

В Москве электрички насмерть сбили двух людей около станции Вешняки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления полиции на транспорте по ЦФО.

Мужчина в возрасте около 50-55 лет был смертельно травмирован в районе станции Вешняки Казанского направления Московской железной дороги. Пострадавшего сбил поезд, следующий по направлению Москва – 47-км.

В том же месте и около того же времени другим электропоездом сообщением 47-км – Москва был насмерть сбит молодой человек на вид 20-25 лет.

По предварительным данным, в обоих случаях граждане переходили железнодорожные пути перед приближающемся поездом.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются личности погибших.