В ресторанах Саудовской Аравии отменили отдельные входы для мужчин и женщин
В Правительстве Саудовской Аравии заявили, что прекращают гендерную сегрегацию в ресторанах. Об этом сообщает «Би-би-си».
Ранее каждый ресторан был обязан иметь один вход для семей и женщин, а другой — для мужчин, пришедших без женского сопровождения.
Отмечается, что серия широких социальных реформ в Саудовской Аравии сопровождалась усилением подавления инакомыслия.
Ранее в 2018 году был снят многолетний запрет на водителей-женщин, а в 2019 году королевским указом саудовским женщинам было разрешено выезжать за границу без разрешения мужчины-опекуна.
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