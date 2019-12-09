Лондон отказал России в выдаче ключевого фигуранта дела о взятке следователям СКР
Адвоката бизнесмена Дмитрия Смычковского Ирина Лиманская заявила, что суд Лондона отказал в экстрадиции предпринимателя на запрос Генпрокуратуры. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Смычковского задержали в Лондоне на основании выданного российской стороной судебного распоряжения.
Его подозревают в посредничестве в передаче взятки за освобождение из СИЗО приближенного криминального авторитета Шакро Молодого Андрея Кочуйкова.
По данным издания, в ходе слушаний стало известно, что Смычковского также подозревают в передаче взятки бывшему руководителю управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаилу Максименко.
В 2018 году Никулинский суд Москвы приговорил Шакро Молодого более, чем к девяти годам лишения свободы. Его вместе с подельниками признали виновными в вымогательстве 8 млн руб. у владелицы московского ресторана Elements, и 10 млн руб. у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «9+10»: сколько дали Шакро Молодому
— В сети впервые опубликовали видео начала перестрелки на Рочдельской улице
— «Напились и обозвали вором»: как проходили обыски у Дрыманова