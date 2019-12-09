В Правительстве утвердили постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей и родителей-одиночек до 35 лет на Дальнем Востоке со ставкой в 2%, передает ТАСС.

Медведев подчеркнул, что ситуация с жильем в этих регионах сложная. Одна из причин заключается в том, что рыночная ставка оказывается для людей слишком высокой.

Он также обратил внимание, что данную льготу можно будет получить только один раз.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Согласен запустить»: чем молодежь привяжут к Дальнему Востоку

— Депутат оценил запуск ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

— Молодым семьям на Дальнем Востоке выдадут ипотеку под 2%