Оцениваемую в £8 млн коллекцию виски продадут с аукциона

В Шотландии на аукционе в 2020 году представят крупнейшую частную коллекцию шотландского виски, оцениваемую специалистами от £7 млн до в £8 млн (от $9,2 млн до $10,5 млн). Об этом сообщает «Би-би-си».

Коллекция под названием «Perfect» считается крупнейшей частной коллекцией виски когда-либо поступавшей в открытую продажу.

По данным издания, «Идеальная коллекция» включает в себя очень редкие бутылки от ликеро-водочных заводов Macallan, Bowmore и Springbank.

Специалисты утверждают, что это также самая обширная коллекция с точки зрения полноты представления шотландских ликероводочных заводов 20-го века.

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