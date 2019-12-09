Оцениваемую в £8 млн коллекцию виски продадут с аукциона
close
В Шотландии на аукционе в 2020 году представят крупнейшую частную коллекцию шотландского виски, оцениваемую специалистами от £7 млн до в £8 млн (от $9,2 млн до $10,5 млн). Об этом сообщает «Би-би-си».
Коллекция под названием «Perfect» считается крупнейшей частной коллекцией виски когда-либо поступавшей в открытую продажу.
По данным издания, «Идеальная коллекция» включает в себя очень редкие бутылки от ликеро-водочных заводов Macallan, Bowmore и Springbank.
Специалисты утверждают, что это также самая обширная коллекция с точки зрения полноты представления шотландских ликероводочных заводов 20-го века.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: