Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян

Количество россиян, которые хотели бы поменять Конституцию России увеличилось. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Положительно на предложение внести поправки в правовой акт поддержали 68%, в 2018 году эту же позицию поддержали 66%, а за 2013 — 44%, то есть за шесть лет этот показатель увеличился вдвое.

Против изменения выступили 17% россиян. На просьбу оценить, является ли Конституция «хорошей» или «плохой», за первый вариант проголосовали 54%, а за второй — 22%. За прошлый год эти показатели составили 53% и 21% соответственно.