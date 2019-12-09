Летевший из Челябинска в Москву самолет сел с неисправным оборудованием
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Направляющийся из Челябинска в российскую столицу пассажирский SSJ приземлился в Шереметьево с неисправным бортовым оборудованием. Об этом рассказали ТАСС с экстренных службах Москвы.
Как выяснилось, во время полета была зафиксирована неисправность. Пилот о ней сообщил во время снижения.
«Посадка прошла в штатном режиме», — добавил источник.
По предварительным данным, пострадавших в результате случившегося нет.
В настоящее время выясняются причины неисправности.
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