Летевший из Челябинска в Москву самолет сел с неисправным оборудованием

Направляющийся из Челябинска в российскую столицу пассажирский SSJ приземлился в Шереметьево с неисправным бортовым оборудованием. Об этом рассказали ТАСС с экстренных службах Москвы.

Как выяснилось, во время полета была зафиксирована неисправность. Пилот о ней сообщил во время снижения.

«Посадка прошла в штатном режиме», — добавил источник.

По предварительным данным, пострадавших в результате случившегося нет.

В настоящее время выясняются причины неисправности.

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