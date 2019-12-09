Общежитие колледжа загорелось под Иркутском
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Пожар начался в общежитии педагогического колледжа в поселке Бохан под Иркутском, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По данным ведомства, огнем охвачен первый этаж здания и бытовые помещения. Интенсивное горение происходит на площади 216 кв.м., существует угроза распространения пожара на второй этаж.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
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