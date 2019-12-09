Школы Благовещенска эвакуированы из-за сообщений о минировании

Восемь школ Благовещенская эвакуировали из-за поступивших сообщений о минировании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по Амурской области.

По данным ведомства, в несколько школ города по электронной почте поступила информация о минировании, после чего учебные заведения были эвакуированы.

В результате обследования зданий сотрудниками правоохранительных органов с привлечением кинологов опасных предметов не обнаружено.

Отмечается, что школы вернутся к нормальному режиму работу.

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