Школы Благовещенска эвакуированы из-за сообщений о минировании
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Восемь школ Благовещенская эвакуировали из-за поступивших сообщений о минировании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по Амурской области.
По данным ведомства, в несколько школ города по электронной почте поступила информация о минировании, после чего учебные заведения были эвакуированы.
В результате обследования зданий сотрудниками правоохранительных органов с привлечением кинологов опасных предметов не обнаружено.
Отмечается, что школы вернутся к нормальному режиму работу.
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