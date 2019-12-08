Осужден сфабриковавший дела о наркотиках экс-участковый из Москвы

Бывший столичный полицейский, участковый по району Арбат Константин Данилочкин был приговорен в Пресненском суде Москвы к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что он фабриковал уголовные дела о хранении наркотиков для улучшения своих служебных показателей. Экс-участковый осужден по статье «Превышение должностных полномочий».

Пресс-секретарь суда Ирина Белова рассказала, что Данилочкин был оправдан по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Ранее в августе 2018 года бывший участковый был задержан по подозрению, что размещал объявления в интернете, делал в столице закладки с наркотическими веществами, а затем задерживал преступников с поличным и якобы раскрывал эти преступления.