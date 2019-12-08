Более 40 человек погибли при пожаре на фабрике в Дели
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По меньшей мере, 43 человека погибли в результате разрушительного пожара в здании на рынке в центре Нью-Дели. Об этом сообщает Associated Press.
По словам властей, пожарные боролись с огнем с расстояния 100 м, так как он вспыхнул в одном из переулков, где густая сеть электрических проводов и узкое пространство, в котором сложно передвигаться транспортным средствам.
В больнице уточнили, что госпитализированы 16 человек с ожогами и отравлением угарным газом.
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