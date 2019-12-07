Покупатель из Африки обманул депутата Госдумы при продаже фотоаппарата
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Член Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Андрей Кузьмин стал жертвой интернет-мошенников при попытке продать на сайте свой фотоаппарат, передает «Лайф».
По данным издания, с Кузьминым связался потенциальный покупатель, который якобы находился в Западной Африке и просил отослать фотоаппарат стоимостью 70 тыс. руб. туда.
Депутат скинул покупателю номер карты, но не стал дожидаться подтверждения о зачислении средств, а сразу отправил посылку.
После этого Кузьмин обратился в полицию.
Отмечается, что 60-летний Андрей Кузьмин получил высшее юридическое образование, он — пенсионер МВД и ветеран боевых действий.