СМИ сообщили о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

В ряде СМИ появилась информация, что подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков служил в «Вымпеле» ФСБ. Эту информацию сообщили в общем материале издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, а также «Новая газета».

Уточняется, что в России его также подозревали в убийстве.

Издания делают такой вывод на основе изучения деталей убийства в 2007 году в Карелии местного депутата и бизнесмена Юрия Козлова, которое якобы совершили сотрудники «Вымпела».

СМИ также утверждают, что Красиков попал в Германию с помощью поддельного загранпаспорта, выданного на фамилию Соколова. Журналисты уверены, что получить документ Красикову помог «влиятельный покровитель».

Ранее издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщили, что установлена личность подозреваемого в убийстве экс-боевика. По словам расследователей, выстрел из пистолета с глушителем сделал российский гражданин Вадим Красиков 1965 года рождения. Убийство произошло 23 августа 2019 года. После этого Германия выслала двух сотрудников посольства России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Так разговаривать нельзя»: Лавров о высылке дипломатов из ФРГ

— Германия высылает двух сотрудников российского посольства