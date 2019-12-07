В кругосветное путешествие отправятся парусники «Седов» и «Крузенштерн»
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Из Калининграда в кругосветное путешествие в субботу, 7 декабря, отправятся парусники «Седов» и «Крузенштерн». Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что это первый раз, когда учебный парусный флот Росрыболовства выходит в совместное кругосветное плавание.
Маршрутом для парусников был выбран путь, который совершили 200 лет назад российские моряки под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
Парусники отправятся из морского рыбного порта.
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