В кругосветное путешествие отправятся парусники «Седов» и «Крузенштерн»

Из Калининграда в кругосветное путешествие в субботу, 7 декабря, отправятся парусники «Седов» и «Крузенштерн». Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что это первый раз, когда учебный парусный флот Росрыболовства выходит в совместное кругосветное плавание.

Маршрутом для парусников был выбран путь, который совершили 200 лет назад российские моряки под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Парусники отправятся из морского рыбного порта.

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