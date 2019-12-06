В Минприроды предложили отменить правило не тушить отдаленные лесные пожары

В российском министерстве природы разработали поправки к приказу о тушении лесных пожаров, сообщает «Интерфакс».

В поправках предлагается отменить часть зоны контроля при тушении огня. Это позволит спасателями тушить пожары даже в отдаленных лесных массивах, где зафиксирован пожар.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев поручил Генрокуратуре, Следственному комитету и МВД России расследовать причины пожаров в Сибири на предмет умышленных поджогов. Также, правительство решило пересмотреть зоны контроля в лесах для лучшей защиты от распространения пожаров.

Согласно данных спутникового мониторинга, на 1 августа 2019 площадь земель лесного фонда, пройденная пожарами с начала пожароопасного периода 6,997 млн. га, тогда как в прошлом году этот показатель равнялся 7,297 млн. га.

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