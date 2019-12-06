Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей

Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом пишет Spiegel Online со ссылкой на источники.

Утверждается, что немецкая сторона начала расследование под названием «Нови» против фигурантов дела. В Германии уже якобы установили, что в 2014 году россияне Александр Петров и Руслан Боширов три дня провели недалеко от Франкфурта. Также правоохранители не исключают того, что у Боширова и Петрова могут быть связи в Германии.

В марте 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизнь. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.

В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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