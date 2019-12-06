Трех участников дела о массовых беспорядках в Москве признали виновными
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Московский Мещанский суд вынес приговор трем участникам дела о беспорядках в Москве, передает ТАСС.
В частности, суд признал Александра Мыльникова, Максима Мартинцова и Егора Лесных виновными в нападении на правоохранителей 27 июля.
Они проходят по ч. 1 ст. 318 УК России «за применения насилия в отношении представителей власти».
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