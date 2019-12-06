Комиссия Совета Европы посоветовала Украине пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы заявила, что закон о государственном языке Украины не может найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств, поэтому его необходимо пересмотреть, говорится в коммюнике международной организации.

По мнению комиссии, Украине необходимо добиться баланса, чтобы избежать языковой проблемы и межэтнической напряженности в стране.

Эксперты признали, что языковая политика является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой на Украине, особенно в контексте продолжающегося конфликта с Россией.

Подчеркивается, что Венецианская комиссия предлагает улучшить закон о меньшинствах, проведя консультации с заинтересованными сторонами. В частности, необходимо убрать пункт, в котором устанавливалась ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах.

Кроме того, Украине рекомендуется снизить требования к украинскому контенту, установленные законом о госязыке для телерадиовещателей. Также комиссия требует, «чтобы печатные СМИ на языке меньшинства публиковались одновременно на украинском языке в один день.

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