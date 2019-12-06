Отец Егора Жукова ответил на решение суда словами «опять кормить этого обормота»

Отец студента Егора Жукова, которого суд признал виновным по делу о призывах к экстремизму, необычно отреагировал на вынесенный сыну приговор. Об этом пишут «Известия».

6 декабря Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова его к 3 годам условно. Также студенту запретили заниматься созданием и ведением сайтов с помощью электронных или информационно-телекоммуникационных сетей в течение двух лет.

Услышав это, отец молодого человека заявил: «Опять кормить этого обормота».

Уточняется, что такое обвинение ему предъявили за публичные призывы к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.

Как ранее пояснил его адвокат Мурад Мусаев, в своих видео он акцентировал внимание на том, что протест должен быть только мирным, поскольку именно такой подход является более безопасным и эффективным.

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