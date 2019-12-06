Выпивший «Крот» ученый-математик из Москвы скончался
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Преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов, который в ноябре этого года случайно выпил средство «Крот», перепутав его с водой, скончался. Об этом сообщает Mash.
На сайте механико-математического факультета МГУ сообщается, что математик скончался 3 декабря на 92 году жизни. Прощание с ним состоится 10 декабря в крематории Хованского кладбища.
По данным СМИ, 91-летний математик попал в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифосовского после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб — у пострадавшего диагностирован ожог пищевода и желудка.
Математик долгое время находился в тяжелом состоянии в реанимации.
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