Выпивший «Крот» ученый-математик из Москвы скончался

Преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов, который в ноябре этого года случайно выпил средство «Крот», перепутав его с водой, скончался. Об этом сообщает Mash.

На сайте механико-математического факультета МГУ сообщается, что математик скончался 3 декабря на 92 году жизни. Прощание с ним состоится 10 декабря в крематории Хованского кладбища.

По данным СМИ, 91-летний математик попал в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифосовского после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб — у пострадавшего диагностирован ожог пищевода и желудка.

Математик долгое время находился в тяжелом состоянии в реанимации.

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