Журналиста Азара оштрафовали на 300 тысяч рублей
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Мещанский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей журналиста Илью Азара за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии, передает «Интерфакс».
«Азар признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ», — сообщили в суде.
Азар был задержан в связи с акцией 31 августа вечером 2 сентября, однако в тот же день его отпустили из полиции без составления протокола. Отмечается, что в момент задержания журналиста в его пустой квартире остался малолетний ребенок.
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