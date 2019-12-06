Журналиста Азара оштрафовали на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей журналиста Илью Азара за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии, передает «Интерфакс».

«Азар признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ», — сообщили в суде.

Азар был задержан в связи с акцией 31 августа вечером 2 сентября, однако в тот же день его отпустили из полиции без составления протокола. Отмечается, что в момент задержания журналиста в его пустой квартире остался малолетний ребенок.

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