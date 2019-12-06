Адвокат Егора Жукова оценил вынесенный студенту приговор
Адвокат Егора Жукова Мурад Мусаев прокомментировал вынесенный студенту приговор, пишет «Коммерсантъ».
По его словам, приговор был практически скопирован с единственного заключения лингвистической экспертизы. При этом само заключение он назвал несуразным.
Речь идет о роликах Жукова, в которых он говорил об опасности, неэффективности и неуместности насильственного противления власти в современной России.
По словам адвоката, в видео он постоянно повторял, что протест должен быть только мирным, поскольку именно такой подход является более безопасным и эффективным.
В связи с этим Мусаев не до конца согласен с приговором.
«И сейчас встала дилемма: обжаловать или не обжаловать — рисковать возможностью того, что еще и прокуратура опротестует, чтобы уравновесить жалобу защиты, или где-нибудь кого-нибудь переклинит, и приговор может быть изменен к худшему», — сказал он.
Стоит отметить, что Кунцевский суд Москвы приговорил Егора Жукова к 3 годам условно.
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