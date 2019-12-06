Суд запретил Егору Жукову вести свой блог в YouTube

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Егор Жуков, 21 год. Изначально Жуков обвинялся в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК)... Егор Жуков, 21 год. Изначально Жуков обвинялся в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК)...
Егор Жуков, 21 год. Изначально Жуков обвинялся в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК)...
Evgenia Novozhenina/Reuters

Кунцевский суд Москвы запретил приговоренному к трем годам условно студенту Высшей школы экономики блогеру Егору Жукову вести сайты, в том числе блог в YouTube. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлению суда, Жуков не может в течение двух лет вести администрирование сайтов в сети Интернет.

Ранее суд приговорил Егора Жукова к трем годам условно.

Изначально Жукову вменяли участие в массовых беспорядках, но позже сняли обвинение. После этого ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 280 УК России («призывы к экстремисткой деятельности...»).

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