Суд запретил Егору Жукову вести свой блог в YouTube
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Кунцевский суд Москвы запретил приговоренному к трем годам условно студенту Высшей школы экономики блогеру Егору Жукову вести сайты, в том числе блог в YouTube. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно постановлению суда, Жуков не может в течение двух лет вести администрирование сайтов в сети Интернет.
Ранее суд приговорил Егора Жукова к трем годам условно.
Изначально Жукову вменяли участие в массовых беспорядках, но позже сняли обвинение. После этого ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 280 УК России («призывы к экстремисткой деятельности...»).
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