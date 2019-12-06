WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ

Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.

Экс-майор КГБ скончался 18 октября в штате Виргиния в городе Виенна из-за осложнений, вызванных болезнью легких. О его смерти стало известно только сейчас, ее подтвердила супруга Ольга.

Отмечается, что он умер в возрасте 73 лет.

Шеймов работал в восьмом главном управлении КГБ, которое занималось шифровкой, связью и технической безопасностью. В 1980 году при помощи агентов ЦРУ он покинул Москву вместе с женой и дочерью. В Россию он больше не возвращался.