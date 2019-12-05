В деле о самоубийстве следовательницы в Сочи появились новые подробности

Стали известны новые подробности в деле о самоубийстве девушки-следователя в Сочи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, во время служебной проверки была найдена аудиозапись разговора между ее сестрой и главой следственного отдела по расследованию преступлений в Хостинском районе СУ УВД по Сочи Андреем Хвостовым.

Отмечается, что в ходе беседы девушка рассказала Хвостову о том, что его подчиненная планирует совершить суицид. Кроме того, она уточнила, что сестра была намерена пойти на этот шаг, в том числе из-за сексуального насилия.

По информации канала, в материале по Хвостову прописаны признаки преступлений, которые предусмотрены статьями УК России («Превышение полномочий» и «Халатность»).

Сообщается, что текст документа уже передан в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее 23 ноября в сочинском отделе полиции нашли тело 23-летней Марии Клочковой. По предварительным данным, девушка могла покончить жизнь самоубийством из-за ссоры с сослуживцами.

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