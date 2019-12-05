Продюсер РЕН ТВ рассказала об инопланетной аудитории канала

Продюсер телеканала РЕН ТВ Надежда Алешина объяснила свое появление на пресс-конференции премьер-министра России Дмитрия Медведева со значком инопланетянина, сообщает «Подъем».

Алешина заявила, что значок символизирует расширяющуюся аудиторию канала, который, по ее словам, смотрят не только на Земле. Она назвала это «фишкой» РЕН ТВ.

При этом продюсер подчеркнула, что обратной связи от инопланетного сообщества телеканал еще не получал. Она объяснила это тем, что подобные сигналы «всегда неожиданные».

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