Жителя Крыма приговорили к 17 годам колонии за организацию ячейки «Хизб-ут-Тахрир»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Крыма Энвера Сейтосманова к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации ячейки «Хизб-ут-Тахрир»*. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что мужчина приговорен по ч.1 статьи 205.5 УК России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

«Сейтосманову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

«Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России)* — международная террористическая организация, запрещенная в России и ряде государств.

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