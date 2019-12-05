Жителя Крыма приговорили к 17 годам колонии за организацию ячейки «Хизб-ут-Тахрир»
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Крыма Энвера Сейтосманова к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации ячейки «Хизб-ут-Тахрир»*. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что мужчина приговорен по ч.1 статьи 205.5 УК России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).
«Сейтосманову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
«Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России)* — международная террористическая организация, запрещенная в России и ряде государств.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве арестовали девять выходцев из СНГ по подозрению в причастности к терроризму
— Суд в Москве арестовал сторонника «Хизб ут-Тахрир»