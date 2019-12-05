В Австралии изъяли крупнейшую партию наркотиков в истории страны

В австралийском городе Мельбурне федеральная полиция изъяла крупнейшую партию наркотиков за всю историю страны, стоимостью более чем на $800 млн. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что операция проводилась совместно с пограничной службой страны. Наркотики были найдены в акустических стереодинамиках во время проверки грузов в городском порту.

По словам полицейских, было обнаружено 1,6 т метамфитамина и 37 кг героина. Их общая стоимость составляет около $828 млн.

В ведомстве также уточнили, что по делу были арестованы двое мужчин 37 и 38 лет и 37-летняя женщина, которым может грозить пожизненное заключение.

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