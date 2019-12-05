Сбежавшего голым из реанимации пациента вернули обратно в больницу Приморья

Голый пациент, которого забрали в реанимацию больницы Приморья, пролез через окно и сбежал. Его удалось найти почти спустя сутки, сообщили РИА «Новости» в департаменте здравоохранения администрации края.

Выяснилось, что отделение реанимации находилось на первом этаже, поэтому больной пролез ночью в открытое окно и ушел, хотя на улице было морозно (около -15°C). Дежуривший врач во время обхода заметил пропажу больного и обратился в полицию.

После этого правоохранители искали пациента около суток и нашли его дома. После этого они отправили его обратно в больницу.

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