Названа дата оглашения приговора студенту Егору Жукову

В Кунцевском районном суде Москвы огласят приговор участнику несанкционированной акции 27 июля студенту ВШЭ Егору Жукову уже в пятницу, 6 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью.

Планируется, что Жуков узнает о своем приговоре в 10.00 по мск.

Стоит отметить, что прокурор требует наказать Жукова и лишить его свободы на четыре года.

Изначально Жукову вменяли участие в массовых беспорядках, но позже сняли обвинение. После этого ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 280 УК России («призывы к экстремисткой деятельности...»).

По данным следствия, в 2017 году Жуков опубликовал на YouTube-канале запись, в которой были призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды.

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