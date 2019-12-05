Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше

В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций. Об этом сообщает RMF FM.

Уточняется, что инцидент произошел в Шчырке Силезского воеводства страны.

По последним данным, в доме находились восемь человек. Все они пропали без вести.

Очевидцы рассказали, что взрыв был настолько мощный, что его можно было услышать за много километров от места происшествия.

После случившегося на место приехали около сотни спасателей. Они разбирают завалы, продолжают тушить дом и разыскивают пропавших.

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