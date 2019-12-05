Более 30 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
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В столичных аэропортах было задержано и отменено более 30 рейсов, сообщает «Яндекс. Расписания».
По данным на 00.38 (мск), в Домодедово задержано 2 рейса и 11 — отменено.
Кроме того, во Внуково 16 рейсов задержано.
В свою очередь, в Шереметьево задержано три рейса.
Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.
На данный момент причины задержек и отмены рейсов неизвестны.
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