Число пострадавших при пожаре в Одессе возросло

При пожаре в одесском колледже пострадали уже 29 человек, а также 13 — до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила Нацполиция страны в Facebook.

Ранее сообщалось о 26 пострадавших. Однако после инцидента обратились за помощью к медикам еще три человека.

В Нацполиции Украины добавили, что на данный момент экстренные службы ликвидируют последствия пожара и разыскивают пропавших.

По уточненным данным, в результате ЧП погибла 17-летняя школьница, а не преподаватель колледжа, как считалось до этого.

В Одессе в среду, 4 декабря, произошло возгорание на территории учебного колледжа. Его площадь составила 4 тыс. кв. м.

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