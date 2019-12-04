Стали известны новые подробности о пострадавших и жертве пожара в колледже в Одессе

Стали известны подробности пожара, который произошел в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что число пострадавших увеличилось до 26 человек. Местонахождение 15 до сих пор остается неизвестным.

Кроме того, стало известно, что в результате ЧП погибла 17-летняя школьница, а не преподаватель колледжа, как считалось ранее.

Сама преподавательница находится в тяжелом состоянии в местной больнице.

В Одессе в среду, 4 декабря, произошло возгорание на территории учебного колледжа. Его площадь составила 4 тыс. кв. м.

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