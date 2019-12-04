Тело мужчины выловили из Москвы-реки

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В районе Нагатинский затон полицейские выловили из Москвы-реки тело мужчины, сообщает РЕН.

Причина гибели мужчины не приводится.

На месте работают криминалисты.

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