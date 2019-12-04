Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло
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Число пострадавших при пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 24 человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что 13 человек являются студентами, среди которых 10 - несовершеннолетние.
Уточняется, что пострадавшие госпитализированы. Им оказывается соответствующая их травмам помощь.
В среду, 4 декабря, в Одессе в колледже произошло возгорание. В результате погибла одна преподавательница.
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