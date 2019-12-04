Скворцова призналась, что бросила фитнес после 1,5 месяцев занятий
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что бросила фитнес после 1,5 месяцев занятий, сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что причиной стали регулярные командировки.
Министр также пожаловалась, что мало двигается из-за работы, так как обычно ездит на машине.
«У меня часто не хватает времени ходить, а это очень важно. У меня есть абонемент на фитнес. Я для себя решила ходить, но, к сожалению, могу констатировать, что я ходила 1,5 месяца, потом у меня началась серия командировок без передыха, этот настрой несколько снизился», — сказала Скворцова.
Она пообещала вернуться к нагрузкам, а также напомнила, что для здоровья необходимы стрессоустойчивость и правильное питание.