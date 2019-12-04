Скворцова призналась, что бросила фитнес после 1,5 месяцев занятий

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что бросила фитнес после 1,5 месяцев занятий, сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что причиной стали регулярные командировки.

Министр также пожаловалась, что мало двигается из-за работы, так как обычно ездит на машине.

«У меня часто не хватает времени ходить, а это очень важно. У меня есть абонемент на фитнес. Я для себя решила ходить, но, к сожалению, могу констатировать, что я ходила 1,5 месяца, потом у меня началась серия командировок без передыха, этот настрой несколько снизился», — сказала Скворцова.

Она пообещала вернуться к нагрузкам, а также напомнила, что для здоровья необходимы стрессоустойчивость и правильное питание.