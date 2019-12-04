Людей эвакуируют из «Москва-Сити» из-за задымления

В одной из башен комплекса «Город столиц» в «Москва-Сити» сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает РЕН.

Уточняется, что запах гари почувствовали работники на 41-м этаже.

Как стало известно СМИ, на 20-м этаже у людей возникли трудности с эвакуацией — им пришлось выбивать заблокированную дверь, поскольку ни у кого не оказалось при себе карточки-пропуска. То же самое произошло и на третьем этаже башни.

Информация о том, было ли возгорание в здании, а также причины задымления — не уточняются.

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