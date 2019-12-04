В партии Медведчука обвинили Зеленского после обысков

В партии партии «Оппозиционная платформы – За жизнь», одним из лидеров которой является депутат Виктор Медведчук, прокомментировали проходящие в киевском офисе обыски. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление политсилы.

По мнению представителей партии, данные действия расцениваются как политическая расправой.

«От угроз и шантажа (президент Украины Владимир. — примечание «Газеты.Ru») Зеленский и его карманные так называемые правоохранительные органы перешли к реальным действиям», — заявили в партии.

Прошедшие обыски в офисе, по мнению членов «Оппозиционной платформы», отражают «моральный террор в отношении оппозиции».

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