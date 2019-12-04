В США годовалый мальчик вернулся за щенком в горящий дом и погиб

В США в штате Арканзас годовалый ребенок погиб из-за того, что вернулся за любимым щенком в горящий дом, сообщает The Sun.

Как стало известно, в доме Куртис и Кейтлин Шарп произошел сильный пожар. Пара вместе с маленьким сыном Локи выбежала на улицу.

Пока родители звали на помощь, мальчик побежал обратно в дом, чтобы забрать своего щенка.

В результате трагедии ребенок и собака погибли.

Куртис Шарп опубликовал в своем Facebook пост, в котором призвал родителей «не воспринимать своих детей как должное» и внимательнее относится к ним.